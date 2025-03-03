Часть пользователей раскритиковала дизайн Apple Mail в iOS 18: как вернуть старый

Приложение Apple Mail получило серьезный редизайн в iOS 18, добавив такие категории, как «Основные» и «Акции», а также фотографии контактов для отправителей. Хотя некоторым пользователям эти изменения нравятся, многие находят их «запутанными или загроможденными».

Как вернуть старый дизайн Apple Mail в iOS 18
© Apple

Если вам больше нравится старый вид, вы можете вернуться к нему:

  • Откройте приложение «Почта».
  • Нажмите на меню с тремя точками в правом верхнем углу.
  • Выберите «Вид списка» вместо «Категории».

Это восстановит прежний вид папки «Входящие», но фотографии контактов все равно будут отображаться. Чтобы удалить их:

  • Откройте приложение «Настройки».
  • Прокрутите вниз и выберите «Почта».
  • В разделе «Список сообщений» отключите «Показывать фотографии контактов».

Но можно и не обновляться. Но лучше не надо.

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