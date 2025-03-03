Как вернуть старый дизайн Apple Mail в iOS 18

Часть пользователей раскритиковала дизайн Apple Mail в iOS 18: как вернуть старый
Приложение Apple Mail получило серьезный редизайн в iOS 18, добавив такие категории, как «Основные» и «Акции», а также фотографии контактов для отправителей. Хотя некоторым пользователям эти изменения нравятся, многие находят их «запутанными или загроможденными».
Если вам больше нравится старый вид, вы можете вернуться к нему:
- Откройте приложение «Почта».
- Нажмите на меню с тремя точками в правом верхнем углу.
- Выберите «Вид списка» вместо «Категории».
Это восстановит прежний вид папки «Входящие», но фотографии контактов все равно будут отображаться. Чтобы удалить их:
- Откройте приложение «Настройки».
- Прокрутите вниз и выберите «Почта».
- В разделе «Список сообщений» отключите «Показывать фотографии контактов».
Но можно и не обновляться. Но лучше не надо.