Космический зонд Odin потерял связь с Землей

Частный космический зонд Odin, предназначенный для изучения астероидов, потерял связь с Землей всего через несколько часов после запуска.

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Его миссия — облет астероида 2022 OB5 в рамках подготовки к будущему добывающему проекту компании AstroForge.

Odin был запущен 26 февраля на ракете SpaceX, но уже спустя 20 часов после старта перестал выходить на связь.

По словам основателя AstroForge Мэтта Джиалича, ситуация «становится все менее обнадеживающей», но команда продолжает попытки восстановить управление аппаратом.

По последним данным, Odin преодолел 300 000 км, находится на расчетной траектории, а его солнечные батареи продолжают вырабатывать энергию.

Однако аппарат передал лишь фрагменты телеметрии, что затрудняет диагностику проблемы. Ученые также зафиксировали медленное вращение зонда, но пока не могут объяснить его причину.