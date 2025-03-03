Появилось фото флагманского камерофона Oppo Find X8 Ultra

В 2025 году Ultra-версий смартфонов будет много: помимо Xiaomi 15 Ultra, свои флагманские камерофоны готовят Realme, Vivo и Oppo.

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В Cети появились живые фото Oppo Find X8 Ultra, и, судя по ним, устройство получит массивный круглый блок камер. Что, впрочем, стало «нормой» для современных смартфонов.

Главная особенность дизайна — необычная компоновка сенсоров. Основной модуль расположен по центру сверху, а остальные камеры сгруппированы ниже. Справа находится перископный объектив, а вспышка вынесена за пределы модуля.

© Ferra

В остальном дизайн ожидаемый: металлическая рамка, плоские грани и вырез под фронтальную камеру. Официальная презентация Oppo Find X8 Ultra состоится весной, а уже в начале марта свою Ultra-модель покажет Realme.