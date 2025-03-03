WhatsApp перестанет работать на тысячах смартфонов

Мессенджер WhatsApp с 10 марта 2025 года перестанет поддерживаться устаревшими моделями смартфонов. Об этом сообщает издание «Пруфы.рф».

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По предварительным данным, этот процесс завершится к 5 мая 2025 года.

С 17 февраля WhatsApp больше не будет работать на гаджетах, использующих операционную систему Android 4.4 KitKat и более старые версии: Samsung Galaxy S3 и Note 2, Motorola Moto G первого поколения, HTC One X, LG Optimus G и Nexus 4, модели Sony Xperia.

Также с 5 мая мессенджер не будет поддерживаться на ранних моделях с ОС iOS, например, на iPhone 6 и iPhone 6 Plus.

Пользователи не смогут отправлять и получать сообщения, а также совершать звонки через WhatsApp. Необходимо будет обновить операционную систему или приобрести новый смартфон.