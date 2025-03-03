Эксперты разобрали iPhone 16e и показали, как выглядит смартфон изнутри
Специалисты PBKreviews разобрали новый iPhone 16e и выяснили, какие особенности скрывает смартфон ценой в $599.
Разборка показала, что устройство оснащено обычной оптической стабилизацией (OIS) вместо продвинутой sensor-shift, которая используется в iPhone 16 и 15.
Кроме того, система охлаждения A18 минимальна — в ней есть графитовая пленка и медная лента, но нет полноценного радиатора, что может сказываться на производительности при длительных нагрузках.
Главный плюс конструкции — простота ремонта.
Дисплей и аккумулятор заменить довольно легко: экран снимается стандартными инструментами, а батарея извлекается с помощью низковольтного тока. Это делает процесс замены проще, хотя отсутствие специальных язычков усложняет задачу новичкам.
В итоге iPhone 16e получил 7.5 из 10 баллов за ремонтопригодность. Основные минусы — долгая разборка из-за множества винтов и сложность замены отдельных компонентов.