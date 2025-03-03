Наушники Xiaomi Buds 5 Pro оснастили Wi-Fi для замены Bluetooth

Xiaomi представила Buds 5 Pro Wi-Fi — первые беспроводные наушники, в которых вместо Bluetooth используется технология XPAN от Qualcomm. Это позволяет им подключаться через Wi-Fi, обеспечивая более высокое качество звука, низкую задержку и увеличенный радиус действия.

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Wi-Fi аудио обеспечивает передачу звука без потерь со скоростью 4,2 Мбит/с, что намного лучше, чем традиционный Bluetooth. Кроме того, при передаче высококачественного аудио он потребляет столько же или даже меньше энергии, чем Bluetooth. Еще одним важным преимуществом является радиус действия — поскольку наушники подключаются к сети Wi-Fi, вам не нужно находиться рядом с телефоном.

Buds 5 Pro могут переключаться между Wi-Fi и Bluetooth по мере необходимости, обеспечивая совместимость с большинством устройств. Однако полная поддержка XPAN пока доступна только в Xiaomi 15 Ultra, хотя в будущем она может распространиться и на другие телефоны на базе Snapdragon.

Помимо возможности подключения по Wi-Fi, Buds 5 Pro Wi-Fi предлагают активное шумоподавление (до 55 дБ), 40-часовое время автономной работы с чехлом и управление жестами. Цена на них составляет ~$ 228.