Xiaomi 15 поставили в пример другим Android-смартфонам из-за ИИ-функций

Серия Xiaomi 15 предлагает более удобный способ использования инструментов искусственного интеллекта для написания текстов, сделав их доступными из меню выбора текста. Это позволяет пользователям уточнять, обобщать или переписывать текст в любом приложении, не переключаясь между различными сервисами. Именно за это смартфон хвалят Android Authority в своей недавней статье.

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Большинство других брендов Android, таких как Google и OnePlus, ограничивают возможности ИИ для написания текста определенными приложениями или собственными клавиатурами. Например, телефоны Pixel требуют Gboard для «корректуры» с помощью ИИ, а OnePlus ограничивает свой набор инструментов ИИ приложением «Заметки».

Подход Xiaomi более удобен, позволяя пользователям получать доступ к инструментам ИИ без проблем во всех приложениях.