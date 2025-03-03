Стоит ли покупать iPhone XR в 2025 году

На YouTube-канале «Андронет» рассказали, есть ли смысл сейчас тратиться на старый iPhone XR.

© YouTube/Андронет

В целом iPhone XR функционирует сейчас более-менее нормально. А ему при этом (с момента его выхода) — около 6,5 лет.

У iPhone XR по сегодняшним меркам огромные рамки. Однако он до сих пор поддерживает последнюю версию iOS.

Если вам нужно будет что-нибудь посмотреть и купить на маркетплейсах, то проблем с XR не будет. Он вообще не тормозит и не нагревается. Другое дело — если необходимо загрузить что-то тяжёлое: здесь iPhone уже станет греться.

© Андронет

© Андронет

© Андронет

© Андронет

© Андронет

© Андронет

Качество у камеры на 12 МП неплохое. Особенно если снимать при хорошем освещении. Но здесь нет ночного режима, широкоугольной камеры, телевика для оптического приближения тоже. Портретный режим работает у смартфона за счёт программных алгоритмов. Но больше всего вас может разочаровать фронтальная камера. Она всего на 7 МП и делает не особо чёткие фото.

Что касается видео, то записывать iPhone XR может его в 4К 60 к/с с оптической стабилизацией.

Из плюсов XR: хорошие динамики, качественная вибрация, наличие защиты от влаги по стандарту IP67.

Вывод

Самая адекватная цена для iPhone XR — это 10−12 тысяч рублей. Но вот в 2025 году брать его не стоит. С каждым годом он всё больше устаревает, ему всё тяжелее становится справляться с различными задачами. Его можно купить, если только вы хотите попробовать систему iOS или если вам нужен второй телефон.