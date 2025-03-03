Создан метод обнаружения мельчайшего космического мусора

Международная группа ученых из США и Канады спроектировала спутник для охоты за космическим мусором размером до 1 сантиметра. Такие объекты невозможно отследить с Земли, однако они представляют серьезную угрозу для спутников и космических кораблей. Исследование опубликовано в научном журнале Physics of Plasmas (PhysPlasm).

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Космический мусор, состоящий из вышедших из строя спутников, отработанных ступеней ракет и других фрагментов, движется со скоростью около 28 тыс. км/ч. На подобных скоростях обломки сантиметровые обломки способны вызывать разрушения, сравнимые с энергией взрыва ручной гранаты.

По существующим оценкам, вокруг Земли вращается около 100 млн объектов размером более 1 миллиметра, но отслеживается менее 1% из них.

Команда разработала метод, основанный на обнаружении волн, которые создают объекты при прохождении через плазменные возмущения (стратификации) вдоль линий магнитного поля планеты.

«Мы используем бортовые датчики, которые измеряют электрические и магнитные волновые поля, чтобы определить направление и расстояние до космического мусора. Нескольких измерений достаточно, чтобы предсказать траекторию объекта и избежать столкновения», — отметили авторы исследования.

Новый метод обнаружения космического мусора открывает возможности для улучшения безопасности космических миссий. Ученые надеются, что их разработка поможет сократить количество инцидентов, подобных тем, которые уже вынуждают операторов системы Starlink совершать более 20 тыс. маневров для избежания столкновений ежегодно.