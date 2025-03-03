В России начались продажи флагманских Xiaomi 15 и 15 Ultra

Смартфоны Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra уже доступны в России в официальных магазинах DNS, «М.Видео-Эльдорадо» и Xiaomi Store. Эти флагманские устройства оснащены передовыми камерами Leica для профессиональной съемки и работают под управлением новой Xiaomi HyperOS 2.

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Xiaomi 15 выпускается в четырех цветах — черном, белом, зеленом и жидком серебре — и с двумя вариантами хранения данных: 12+256 ГБ (₽99 990) и 12+512 ГБ (₽109 990). Эксклюзивные цвета и варианты хранения доступны в некоторых магазинах.

Премиальный Xiaomi 15 Ultra оснащен 6,73-дюймовым 2K OLED-дисплеем, чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 Ultra и накопителем объемом до 1 ТБ и стоит от ₽149 990. Он также поддерживает спутниковую связь, проводную зарядку мощностью 90 Вт и стереозвук Dolby Atmos.

С 3 по 31 марта 2025 года покупатели получат в подарок часы Xiaomi Watch 2 или робот-пылесос E12. Xiaomi также предлагает двухлетнюю гарантию, бесплатную замену экрана в течение шести месяцев и VIP-обслуживание клиентов. В модели Xiaomi 15 Ultra добавлена международная гарантия.