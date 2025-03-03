В Windows 11 исправили проблему с показом данных о загрузке процессора

По сообщениям портала Windows Latest, в Windows 11 была исправлена проблема с некорректным отображением использования процессора в диспетчере задач.

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Ранее результаты использования CPU на вкладке «Процессы» не сходились с результатами на вкладках «Производительность» и «Пользователи». Это приводило к неправильной интерпретации данных и создавало впечатление о неточности отображения.

Однако в последнее обновление, выпущенное Microsoft, была внесена поправка, которая обеспечивает корректное и одинаковое отображение использования процессора на всех вкладках. Инсайдеры отмечают, что теперь пользователи смогут более точно определить общую загрузку процессора и сравнить ее с использованием отдельных процессов.