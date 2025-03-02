Google сделала бесплатной ИИ-функцию запоминания сведений о пользователе

Инсайдеры из Android Authority рассказали, что исследовали новую бета-версию приложения Google Gemini. Оказалось, что Google расширяет функцию «Сохранённая информация» для бесплатных пользователей Gemini.

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Ранее эта функция была доступна только для пользователей Gemini Advanced, но теперь она становится доступной для всех. С помощью этой функции пользователи могут сохранять информацию о своей жизни, работе и предпочтениях, чтобы получать более релевантные ответы и экономить время.

Например, можно сохранить предпочтение, чтобы Gemini отвечала, представляя определённую знаменитость, рецепт и т.п. И это предпочтение будет автоматически применяться в каждом новом чате или при поиске в Интернете.

Пользователям доступен переключатель для включения или выключения этой функции в настройках, находящихся на боковой панели слева. Это обновление начинает появляться на сайте gemini.google.com, хотя информации о доступности функции на мобильных устройствах пока нет.