Google сделала бесплатной ИИ-функцию запоминания сведений о пользователе
Инсайдеры из Android Authority рассказали, что исследовали новую бета-версию приложения Google Gemini. Оказалось, что Google расширяет функцию «Сохранённая информация» для бесплатных пользователей Gemini.
Ранее эта функция была доступна только для пользователей Gemini Advanced, но теперь она становится доступной для всех. С помощью этой функции пользователи могут сохранять информацию о своей жизни, работе и предпочтениях, чтобы получать более релевантные ответы и экономить время.
Например, можно сохранить предпочтение, чтобы Gemini отвечала, представляя определённую знаменитость, рецепт и т.п. И это предпочтение будет автоматически применяться в каждом новом чате или при поиске в Интернете.
Пользователям доступен переключатель для включения или выключения этой функции в настройках, находящихся на боковой панели слева. Это обновление начинает появляться на сайте gemini.google.com, хотя информации о доступности функции на мобильных устройствах пока нет.