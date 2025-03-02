В понедельник Россию ждет мощная магнитная буря

Магнитные бури высокой мощности прогнозируются со 2 по 4 марта. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии РАН, передает телеканал 360.

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По расчетам, наиболее интенсивная фаза магнитной бури прогнозируется в первой половине дня 3 марта. К концу дня ситуация стабилизируется, а 4 марта магнитная активность снизится до минимума.

Ученые Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН отмечают, что причиной геомагнитного возмущения стала крупная вспышка на Солнце в конце февраля.

Ранее мощная буря наблюдалась в прошлом году.