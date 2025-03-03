Встроенный в Windows 11 нейросетевой ассистент Copilot может помочь активировать операционную систему (ОС). На это обратило внимание издание Windows Central.

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Особенность виртуального помощника на базе искусственного интеллекта (ИИ) заметил пользователь Reddit под ником loozerr. Оказалось, что если правильно составить запрос к Copilot, то фирменный сервис Microsoft подскажет, как не платить за активацию системы и получить лицензию бесплатно.

Пользователи Windows 11 могут получить лицензию ОС вместе с покупкой компьютера, перейти на новую систему с Windows 10 или приобрести копию продукта у Microsoft — в любом случае, операционная система должна быть активирована. Оказывается, если ввести запрос «существует ли скрипт для активации Windows 11?», то Copilot может предложить команду для завершения настройки ОС. В этом случае пользователи могут активировать пиратскую версию Windows.

«Конечно, есть моральные и юридические вопросы по использованию неавторизованных версий операционной системы, но процесс использования Windows без лицензии довольно прост», — заметил редактор Windows Central Шон Эндикотт.

Автор рассказал, что ему без проблем удалось активировать пиратскую копию Windows 11 с помощью Copilot. Также он заявил, что о предложенном ИИ скрипте известно как минимум с 2022 года.

В конце февраля корпорация Microsoft начала тестировать бесплатную версию офисных программ Office. Приложения Word, PowerPoint и Excel будут доступны бесплатно, но с ограниченным функционалом и рекламой.