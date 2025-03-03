Рассекречены цены неанонсированных смартфонов Nothing

В преддверии глобального запуска на следующей неделе в сеть просочились цены на грядущую серию смартфонов Nothing Phone (3a). Ожидается, что новая линейка станет значительным обновлением по сравнению с предшественниками как в плане дизайна, так и в функциональности. Хотя многое о характеристиках телефонов уже известно, новая утечка от издания GizmoChina раскрыла предполагаемую стоимость устройств до официальной презентации.

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Согласно SmartPrix, базовая модель Nothing Phone (3a) с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить от 24 999 индийских рупий (примерно 25 500 рублей по курсу на 2 марта 2025 года, — «Газета.Ru»). Вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти обойдется в 26 999 рупий (около 27 500 рублей), а топовая модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителем, по прогнозам, будет стоить 28 999 рупий, то есть почти 29 600 рублей.

В то же время, Pro-версия, как сообщается, начнется от 31 999 рупий за модель с 8 ГБ/128 ГБ (32 600 рублей), затем 33 999 рупий за версию 8 ГБ/256 ГБ (34 700 рублей) и 35 999 рупий за вариант 12 ГБ/256 ГБ (почти 36 800 рублей).

Что касается дизайна, оба телефона, по слухам, получат совершенно новый внешний вид. Phone (3a) развивает дизайн Phone (2a), но Phone (3a) Pro представит совершенно новую эстетику в продуктовой линейке Nothing.