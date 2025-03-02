Представлена версия Samsung Galaxy S25 Ultra для фанатов «Джона Уика»

Caviar выпустила Galaxy S25 Ultra в стиле "Джона Уика" дороже 800 000 рублей
Известный производитель люксовых модификаций популярных смартфонов Caviar представил эксклюзивную версию смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra, дизайн которого вдохновлен серией фильмов «Джон Уик», Ultra Viper. Об этом сообщает издание GizmoChina.
Galaxy S25 Ultra Viper облачен в корпус из черного титана с PVD-покрытием, аналогичным тому, что используется в швейцарских люксовых часах. Это обеспечивает устройству не только стильный, но и прочный внешний вид. Дизайн дополнен золочеными акцентами и мотивом пистолетной рукоятки, отсылающим к главному герою фильмов «Джон Уик».
Caviar использовал в Galaxy S25 Ultra Viper титан аэрокосмического класса, что делает устройство очень прочным.
Примечательно, что версия Viper является не просто лимитированной, а эксклюзивной. Caviar выпустит только один экземпляр такого смартфона по персональному запросу.
Точная цена данного устройства не раскрывается, но, по данным GizmoChina, новинка обойдется покупателю дороже $9000, то есть более 800 000 рублей по курсу на 2 марта 2025 года.