Samsung представила один из самых дешевых смартфонов серии Galaxy

Компания Samsung пополнила свою популярную A-серию новым бюджетным смартфоном Galaxy A26, который стал одним из самых доступных устройств в новой линейке. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Анонсированный вместе с моделями Galaxy A36 и A56, A26 унаследовал ряд ключевых особенностей от своих более дорогих собратьев, включая защиту от воды, длительную поддержку программного обеспечения, емкий аккумулятор и функции на базе искусственного интеллекта. При этом, для достижения более низкой цены, производителю пришлось пойти на ряд компромиссов.

Galaxy A26 оснащен 6.7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+. Внешне выделяется каплевидный вырез под фронтальную камеру – дизайнерское решение, которое Samsung, обычно, использует в самых младших моделях A16 и A06.

В каплевидном вырезе разместилась 13-мегапиксельная фронтальная камера. На задней панели расположена тройная основная камера, включающая 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией изображения (OIS), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный макрообъектив.

В качестве аппаратной платформы используется фирменный процессор Samsung Exynos 1380 – тот же чип, что и в прошлогоднем Galaxy A35. Смартфон предлагается в конфигурациях с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ, с возможностью расширения памяти с помощью карт microSD.

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Galaxy A26 получил аккумулятор емкостью 5000 мАч, как и модели A36 и A56, однако мощность зарядки ограничена 25 Вт.

Несмотря на позиционирование как наиболее доступного в линейке, Galaxy A26 не уступает старшим моделям в плане программной поддержки. Смартфон работает под управлением One UI 7 на базе Android 15 и получит те же шесть лет обновлений, что и более дорогие устройства. Пользователям также будут доступны фирменные ИИ-функции вроде «Обвести для поиска» (Circle to Search) и «Удаление объектов» (Object Eraser).

Samsung Galaxy A26 доступен в черном, зеленом и белом цветах. В США новинка продается по цене от $300 (примерно 27 тыс. руб. по курсу на 2 марта 2025 года).