Астроном Еленин: РФ, Китай и США могут объединиться для создания защиты от астероидов
Основные космические державы, такие как Россия, Китай и США, способны за счет объединения ресурсов и компетенций создать единую систему планетарной защиты от астероидов.
Такое мнение в интервью ТАСС выразил астроном Леонид Еленин, научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН.
"Планетарная защита - дело общее, а не отдельной страны. Объединение основных [космических] держав (Россия, Китай, США, Индия - прим. ТАСС) с благой целью защиты всей нашей цивилизации от этой угрозы - потрясающая идея, которая действительно может нас сблизить. И здесь, я думаю, Россия способна внести большой вклад. У нас великие традиции создания космических аппаратов, мы многое сделали впервые, поэтому РФ может взяться именно за проработку и разработку космической подсистемы обнаружения этих объектов", - сказал Еленин.
Говоря об инструментах, с помощью которых может быть обеспечена защита Земли от астероидов, он отметил важность развития как космических, так и наземных телескопов.
"На Земле можно их [новые телескопы] построить для, к примеру, обнаружения объектов вдали от Земли с большим упреждением, а космические телескопы смогут закрыть брешь в планетарной защите с точки зрения дневных астероидов. Поэтому, объединившись, мы действительно сможем создать эффективную систему защиты от астероидов не только для России, но и для всей планеты", - заключил астроном.