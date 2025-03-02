Астроном Еленин: РФ, Китай и США могут объединиться для создания защиты от астероидов

Основные космические державы, такие как Россия, Китай и США, способны за счет объединения ресурсов и компетенций создать единую систему планетарной защиты от астероидов.

Такое мнение в интервью ТАСС выразил астроном Леонид Еленин, научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН.

"Планетарная защита - дело общее, а не отдельной страны. Объединение основных [космических] держав (Россия, Китай, США, Индия - прим. ТАСС) с благой целью защиты всей нашей цивилизации от этой угрозы - потрясающая идея, которая действительно может нас сблизить. И здесь, я думаю, Россия способна внести большой вклад. У нас великие традиции создания космических аппаратов, мы многое сделали впервые, поэтому РФ может взяться именно за проработку и разработку космической подсистемы обнаружения этих объектов", - сказал Еленин.

Говоря об инструментах, с помощью которых может быть обеспечена защита Земли от астероидов, он отметил важность развития как космических, так и наземных телескопов.