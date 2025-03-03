Древние украшения раскрыли тайны  3000-летнего кельтского календаря

Lunula – это древний золотой артефакт в форме полумесяца, обнаруженный в сокровище Chão de Lamas в Португалии.

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Первоначально его считали просто декоративным предметом, однако новое исследование, под руководством профессора Роберто Матесандса Гаскона из Университета Вальядолида(Испания) показывает, что его сложный геометрический дизайн мог служить инструментом для хронометража, отражая сложную систему измерения времени у кельтов. Результаты опубликованы в журнале Palaeohispanica.

Что обнаружили исследователи?

Анализ сложных геометрических узоров Lunula показывает, что ее круговые мотивы (большие концентрические круги и более мелкие с центральными точками, разделённые на пять секторов) могут представлять календарный цикл продолжительностью 114 лет. Этот период включает шесть 19-летних циклов, известных как метонические, что соответствует астрономической системе для синхронизации лунных и солнечных циклов.

Известный календарь Колигни (эпиграфический источник из Франции II века н. э.) организует время в пятилетние циклы по 62 месяца (всего 1835 дней), но вызывает вопросы из-за расхождения с тропическим годом (365,24 дня). Матесандс предполагает, что кельты решали эту проблему, корректируя календарь каждые 114 лет, исключая 53 дня. Эти 53 дня позволяли «подстроить» календарь так, чтобы фестивали и астрономические наблюдения оставались согласованными с изменением сезонов.

Связь с ирландской мифологией

Особое внимание привлекло совпадение с ирландскими гэльскими текстами. В одной средневековой сказке «Бэйл в Скале» легендарный король сталкивается с волшебным камнем, а его друиды отказываются раскрыть его имя в течение 53 дней. Эта история может отражать те же дни корректировки, что и в кельтском календаре, подтверждая, что устные традиции сохраняли древние методы синхронизации времени даже после римского влияния.

«Это удивительно! Кельты интегрировали абстрактные математические и астрономические понятия в свои художественные изделия с высокой точностью! Найденный артефакт оказался не просто украшением, а инструментом для измерения времени, что подтверждается и другими археологическими находками», — отметил Роберто Гаскон.

Ранее на Иберийском полуострове находили чаши Axstroki, шлем Leiro, а в Центральной Европе — золотые шляпы с высокой канонической формой из чистого золота. Все эти артефакты украшены повторяющимися геометрическими мотивами, которые могут отражать математически рассчитанные астрономические циклы. Несмотря на различие в форме, они могут быть частью единой традиции, в которой искусство, астрономия и ритуалы переплетались.