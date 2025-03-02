На Земле найдена загадочная бездонная дыра

Ученые сообщили, что нашли непроницаемую дыру в бухте на полуострове Юкатан. На данный момент у юго-восточного побережья Мексики ведутся исследования.

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В 2023 году ученые назвали голубую дыру Таам Джа второй по величине в мире, опираясь на данные ультразвукового исследования. Однако теперь они сомневаются в достоверности этих данных, так как дыра настолько глубока, что звук в воде не может достичь ее дна.

Голубая дыра Таам Джа поглощает эхо высокочастотных акустических волн еще до достижения глубины в 274 метра. Ученые объясняют это наличием пикноклинов — резких границ, образованных водой разной плотности, которые рассеивают акустические сигналы.

Мексиканские ученые опустили кабель на 500 метров вниз по голубой дыре, но так и не достигли морского дна. Несмотря на это, исследователи полны решимости продолжить эксперименты, чтобы наконец достичь дна, сообщает Hi-Tech Mail.

Ранее американские специалисты записали звук, исходящий со дна Марианской впадины. Исследователи зафиксировали шумы, сравнимые с металлическим звоном. Океанологи также назвали самые глубокие места на Земле, помимо Марианской впадины. К самой впадине, глубина которой более 11 тысяч метров, спускались три раза — в 1960, 2012 и 2019 годах.