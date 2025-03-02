Россиянам рассказали о главных «врагах» батарей смартфонов

В большинстве случаев причиной быстрой разрядки смартфона могут выступать мессенджеры и приложения-клиенты социальных сетей. Об этом со ссылкой на iXBT Live сообщает издание 78.ru.

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Даже в фоновом режиме мессенджеры продолжают активно обновлять ленту и синхронизировать сообщения, потребляя энергию. Для оптимизации расхода заряда рекомендуется отключить автоматическую загрузку данных и настроить уведомления только для важных чатов, чтобы снизить нагрузку на аккумулятор.

Картографические приложения также вносят свой вклад в быструю разрядку, продолжая отслеживать местоположение пользователя. Отключение геолокации для этих приложений в неактивном состоянии поможет сохранить заряд батареи.

Приложения для потокового воспроизведения музыки и видео также могут интенсивно расходовать заряд. Важно настроить их таким образом, чтобы исключить фоновую загрузку данных и приостанавливать воспроизведение, когда оно не требуется. Подчеркивается, что даже при свернутом видео, приложение может продолжать загрузку или скачивание данных.

Облачные сервисы, такие как Google Drive и «Яндекс.Диск», также активно синхронизируют файлы в фоновом режиме. Отключение функции автоматической синхронизации может существенно продлить время работы смартфона.

Игры, особенно ресурсоемкие, являются значительными потребителями энергии. Рекомендуется полностью закрывать игровые приложения после использования и отключать ненужные уведомления, чтобы избежать излишнего расхода заряда.

Таким образом, оптимизация настроек приложений и контроль за их фоновой активностью являются ключевыми факторами для увеличения времени автономной работы смартфона.