Американский космический аппарат сел на поверхность Луны

Аппарат Blue Ghost частной американской компании Firefly Aerospace в воскресенье совершил посадку на Луну. Предстоит двухнедельная научно-исследовательская миссия, сообщает Reuters.

Диспетчеры из штаб-квартиры Firefly в Остине (штат Техас) наблюдали, как Blue Ghost вошел в зону лунного притяжения. Он прилунился в 3:35 утра по восточному времени вблизи горы Латрейль в Море Кризисов.

«Мы на Луне», — заявил представитель компании в центре управления полетами.

Посадочный модуль (размером с компактный автомобиль) несет на себе 10 научных грузов, он будет работать на видимой стороне спутника Земли.

Firefly стала второй частной фирмой, осуществившей мягкую посадку на Луну. В прошлом году это сделала Intuitive Machines из Хьюстона.

В прошлом пять стран совершили успешные мягкие посадки на Луну — Советский Союз, США, Китай, Индия и Япония.