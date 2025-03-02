Созданная на базе Bluesky новая альтернатива Instagram* вышла на iPhone

Flashes — это новое приложение для обмена фотографиями и видео, созданное на базе сети Bluesky и представляющее собой альтернативу *Instagram. Приложение появилось в App Store 24 февраля и получило обновления, упрощающие его использование.

© Ferra.ru

Flashes якобы возвращает простоту *Instagram до «влияния *Meta», фокусируясь на обмене изображениями и видео, а не на алгоритмах. Вместо единой курируемой ленты пользователи могут выбирать из нескольких пользовательских лент.

Чтобы воспользоваться Flashes, вы можете войти в систему со своей учетной записью Bluesky или создать новую только для этого приложения. Если вы уже пользуетесь Bluesky, Flashes превратит ваши обычные сообщения в ленту в стиле *Instagram. Любые фотографии и видео, опубликованные на Flashes, также появятся в вашей ленте Bluesky.

Приложение включает в себя вкладки для аккаунта, поиска, публикации, уведомлений и настроек. Оно предлагает базовые фотофильтры и минимальные возможности редактирования.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена