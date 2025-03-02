Великобритания вынудила Apple отказаться от ключевой функции безопасности

Стремление правительства Великобритании ослабить сквозное шифрование вынудило Apple удалить функцию Advanced Data Protection (ADP) для пользователей в этой стране. Этот шаг последовал за сообщением о том, что Великобритания в соответствии с законом IPA потребовала от Apple создать бэкдор, позволяющий получить доступ к зашифрованным данным iCloud.

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IPA, введенный в 2016 году и расширенный в 2024 году, дает правительству право запрашивать данные пользователей в целях «национальной безопасности» и предотвращения преступлений. И компаниям запрещено раскрывать, получали ли они такие заказы. Решение Apple указывает на то, что на нее могли оказать давление, чтобы она пошла на компромисс с конфиденциальностью пользователей.

Другие «провайдеры шифрования», такие как WhatsApp и Telegram, не дали публичных комментариев. Эта ситуация может создать глобальный прецедент, и правительства других стран могут последовать примеру Великобритании.