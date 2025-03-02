Google создала «световые мосты» на замену интернет-кабелей

Google работает над новым способом доставки высокоскоростного интернета с помощью световых лучей вместо традиционных кабелей. В рамках проекта, получившего название Taara, был разработан крошечный чип, который может направлять и корректировать световые сигналы, позволяя передавать данные по воздуху без проводов.

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Подобно оптоволоконным кабелям, которые также используют свет для передачи данных, Taara устраняет необходимость в дорогостоящей подземной проводке. Google утверждает, что технология может достигать скорости 20 Гбит/с и покрывать расстояние до 20 км.

В отличие от таких спутников, как Starlink, которые используют лазеры в космосе, Taara отправляет данные через поверхность Земли. Самая большая сложность заключается в поддержании четкого пути между «световыми мостами», но исследователи работают над решением проблемы препятствий, таких как птицы, туман и дождь.

Проект уже работает в 12 странах и даже был протестирован на фестивале Coachella для улучшения телефонных сетей. Пока он находится в стадии разработки.