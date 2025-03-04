Шесть хитростей аэропортов, которые бьют по кошельку

Каждая деталь аэропортов продумана так, чтобы мы провели больше времени в зоне потребления и неосознанно оставили в терминале приличную сумму, даже если этого не планировали. «‎Рамблер» расскажет, какие хитрости используют архитекторы и маркетологи, чтобы максимизировать наши траты.

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1. «Обязательный» маршрут через магазины

Замечали, что после паспортного контроля вам практически невозможно не попасть в зону duty-free? Это сделано намеренно. Современные аэропорты проектируют по принципу walk-through duty-free («пройди через магазин»), где пассажиры вынуждены проходить через магазины на пути к выходам на посадку.

Отсутствие прямых путей: в аэропортах часто создают извилистые маршруты, чтобы замедлить шаг пассажиров и увеличить время пребывания в зоне магазинов.

в аэропортах часто создают извилистые маршруты, чтобы замедлить шаг пассажиров и увеличить время пребывания в зоне магазинов. Роскошная выкладка: брендовые товары, яркий свет, приятные ароматы – все это создает ощущение «праздника» и подталкивает к импульсивным покупкам.

брендовые товары, яркий свет, приятные ароматы – все это создает ощущение «праздника» и подталкивает к импульсивным покупкам. Эффект беспошлинности: люди тратят больше, считая, что делают «выгодную» покупку, даже если цены часто такие же, как в городе.

2. Размещение экранов с информацией о рейсах

Информационные табло часто ставят не в зоне магазинов, а за ними. Пассажиры вынуждены заходить в торговые зоны, чтобы узнать статус своего рейса — и, конечно, по дороге «случайно» заглядывают в магазины. Некоторые аэропорты даже намеренно задерживают обновление данных на табло, создавая у пассажиров ощущение, что до вылета еще много времени, и они могут спокойно потратить его на шопинг.

3. Ограниченное количество сидячих мест

Если в аэропорту мало удобных мест для ожидания, пассажир скорее пойдет в кафе или ресторан. Многие аэропорты сознательно сокращают количество скамеек и делают их неудобными (например, со встроенными подлокотниками, чтобы нельзя было лечь). Другой трюк — размещение сидячих зон рядом с магазинами и ресторанами, создавая ощущение, что отдыхать можно только в заведении, где заказывают еду или напитки.

4. Иллюзия времени и пространства

В аэропортах редко бывают часы – это сделано для того, чтобы пассажиры потеряли счет времени. Временные рамки размываются, а отсутствие естественного света (из-за стеклянных панелей, которые равномерно рассеивают освещение) создает эффект «бесконечного дня». Когда человек не ориентируется во времени, он легче принимает импульсивные решения, в том числе на покупки или заказ дорогих блюд в ресторанах.

5. Эмоциональный маркетинг: стресс и награда

Путешествие — это всегда стресс: спешка, досмотры, задержки рейсов. А стресс провоцирует желание «наградить себя».

Еда как утешение: после долгих очередей и проверок многие пассажиры заходят в кафе не потому, что голодны, а потому что организм требует комфорта.

после долгих очередей и проверок многие пассажиры заходят в кафе не потому, что голодны, а потому что организм требует комфорта. Импульсивные покупки: человек, который только что пережил стресс, менее рационален. Именно поэтому в зонах duty-free выставляют брендовые сумки, алкоголь и парфюм – символы удовольствия и расслабления.

человек, который только что пережил стресс, менее рационален. Именно поэтому в зонах duty-free выставляют брендовые сумки, алкоголь и парфюм – символы удовольствия и расслабления. Тактика «дороже – значит лучше»: в аэропортах часто завышают цены, но люди воспринимают это как норму. В условиях ограниченного выбора мозг выбирает более дорогой вариант, считая его качественнее.

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6. Платные развлечения

Современные аэропорты превращают ожидание рейса в развлекательный процесс: кинотеатры, VR-зоны, игровые автоматы, массажные кресла – все это создает ощущение отдыха и снижает ощущение трат.

Аэропорт Чанги в Сингапуре – один из лидеров в этом направлении. Там есть бассейн на крыше, сады, водопады, огромный кинотеатр и интерактивные выставки. Все это не только делает аэропорт комфортным, но и увеличивает средний чек пассажира.

Как не попасться на эти уловки?

Приходите сытыми – так вы не потратите деньги на еду из-за голода. Планируйте бюджет заранее – определите, сколько можете потратить. Не задерживайтесь в duty-free – знайте, что это маршрутная ловушка. Возьмите с собой воду и перекус – аэропорты специально завышают цены на базовые продукты. Не позволяйте себе «терять время» – если у вас есть четкий план действий, вероятность импульсивных покупок ниже.

Аэропорты – это не просто транспортные узлы, а тщательно спроектированные коммерческие машины, где все устроено так, чтобы вы оставили там как можно больше денег. От планировки до психологии стресса – каждая деталь продумана, чтобы стимулировать траты. Осознание этих механизмов помогут вам избежать ненужных расходов и сохранить деньги для самого путешествия.

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