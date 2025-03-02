Ученые Новой Зеландии назвали шансы на выживание после ядерной зимы

Ученые Новой Зеландии предсказывают, что в случае глобальной ядерной войны выжить смогут лишь несколько стран, способных обеспечить себя продовольствием в условиях «ядерной зимы». Об этом сообщили в журнале Risk Analysis.

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Исследование указывает на острова и полуострова как наиболее подходящие для выживания регионы. По информации ученых, Новая Зеландия, Австралия, Исландия, Вануату и Соломоновы Острова наиболее вероятные кандидаты благодаря своему климату, развитому сельскому хозяйству и доступу к морским ресурсам.

Однако даже эти страны столкнутся с серьезными экономическими и социальными потрясениями. Ученые предупреждают о возможном сокращении мирового производства продуктов питания на 80 процентов и более в случае крупномасштабного ядерного конфликта, сообщается на сайте.

Святой Аристоклий Московский тоже оставил множество пророческих посланий о будущем России и всего мира. Многие его предсказания действительно сбывались: он предупреждал о Революции 1917 года и Великой Отечественной войне, а также о других событиях и веяниях. Как жил Аристоклий, какие пророчества оставил и могут ли они снова сбыться — в материале «ВМ».