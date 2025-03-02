В Китае нашли пограничное укрепление старше Великой Китайской стены

Китайская газета Global Times со ссылкой на группу археологов из Шаньдунского провинциального института культурных реликвий и археологии, проводивших раскопки в провинции Шаньдун в восточной части Китая, сообщила, что специалисты обнаружили крепостную стену возрастом 2800 лет, что предшествует постройке Великой Китайской стены.

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Обнаруженная стена, предположительно, построена в 800 году до н. э. Постройка имела ширину около 33 футов (10 метров), но была расширена в период Воюющих государств (475 - 221 год до н.э.) до примерно 100 футов (30 метров).

Обнаруженные остатки домов, дорог и траншей вблизи стены указывают на наличие близлежащего поселения. Анализ костей животных и растительных останков из того же слоя установил возраст стены. По мнению учёных, хотя недавно обнаруженная стена не является частью Великой Китайской стены, но свидетельствует о периоде разделения Китая на различные государства, которые часто строили стены во время конфликтов.

Возраст обнаруженного укрепления «отодвигает строительство Великой китайской стены на 300 лет назад», но некоторые эксперты всё же готовы оспорить эту оценку.

Как отметил руководитель проекта Чжан Су, в ходе раскопок были обнаружены важные свидетельства нескольких периодов строительства. Археологи обнаружили большие земляные сооружения, дороги, склоны, фундаменты жилых домов, траншеи и ямы для золы, а также стены, относящиеся к разным этапам строительства стены.