OpenAI планирует добавить видеогенератор Sora в ChatGPT

Компания OpenAI намерена встроить свой инструмент для создания видео на основе искусственного интеллекта – Sora – непосредственно в чат-бот ChatGPT. Об этом, как пишет TechCrunch, руководители компании заявили во время онлайн-сессии в Discord.

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На данный момент сервис Sora доступен через отдельное веб-приложение OpenAI, запущенное в декабре. Эта платформа позволяет пользователям создавать кинематографические видеоролики длиной до 20 секунд, используя одноименную ИИ-модель. Однако, по словам Рохана Сахая, руководителя продукта OpenAI для Sora, в будущем компания планирует расширить доступность и функциональность этого инструмента.

Первоначально OpenAI ориентировала Sora на профессионалов в области креатива и видеостудии. Теперь компания активно стремится сделать свой ИИ-видеогенератор более привлекательным для широкой аудитории.

Сахай сообщил, что интеграция Sora в ChatGPT находится в активной разработке. Объединение этих двух продуктов позволит пользователям создавать видео непосредственно через чат-бот, хотя конкретные сроки пока не называются. Вероятно, версия Sora, интегрированная в ChatGPT, будет отличаться от веб-приложения и может не предоставлять такого же уровня контроля над редактированием и монтажом видеоматериалов.

Размещение Sora в ChatGPT может стать стимулом для привлечения новых пользователей к чат-боту и побудить их к оформлению премиум-подписок, которые могут предлагать расширенные возможности видеогенерации.