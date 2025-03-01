США запланировали запуск телескопа по изучению возникновения Вселенной

Его старт намечен на 4 марта, сообщили в NASA.

Там отметили, что аппарату предстоит собрать данные, которые объясняют так называемый инфляционный момент, когда за доли секунды после Большого взрыва пространство увеличилось в триллионы раз, превратившись в расширяющуюся Вселенную. Телескоп будет составлять карту, собирая данные о Вселенной в оптическом и инфракрасном свете, который трудно наблюдать с Земли. Миссия продлится два с половиной года. Стоимость спутника массой около 0,5 тонны оценивается в 488 млн долларов.

Для запуска аппарата будет использована ракета Falcon 9 компании SpaceX.