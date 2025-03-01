Роскомнадзор заявил о недоступности YouTube в России

Видеохостинг YouTube все еще не работает в России. Об этом, как передает Роскомнадзор.

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«ЦМУ ССОП проверил доступность сервиса YouTube. Сервис в России недоступен», — сообщили в ведомстве.

Ранее пользователи некоторых российских операторов связи рассказали, что видеохостинг частично заработал. Предполагалось, что причиной ускорения видеохостинга был технический сбой или даже перепалка президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.