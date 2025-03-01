Ученые предупредили о трех скрытых угрозах для человечества

Исследователи выделили три возможные причины глобальной катастрофы, которые кажутся маловероятными, но могут привести к вымиранию человеческой расы.

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Первая угроза — демографический кризис. Согласно прогнозам ООН, население Земли к 2050 году превысит 10 миллиардов человек, что приведет к острому дефициту ресурсов, голоду и последующему упадку цивилизации.

Вторая опасность кроется в развитии нанотехнологий и искусственного интеллекта. Хотя эти технологии обещают значительные прорывы, они могут выйти из-под контроля. Никто точно не знает, когда машины обретут сознание и начнут игнорировать человеческий авторитет.

Третья угроза — гамма-излучение, вызванное взрывами сверхновых звезд. Ученые из Техасского университета Джон Скейло и Крейг Уилер утверждают, что мощные выбросы излучения могут нанести серьезный ущерб земной биосфере. Если такой всплеск направится в сторону Земли, последствия будут катастрофическими.

Эти сценарии напоминают, что человечество должно учитывать не только очевидные риски, но и менее предсказуемые факторы, чтобы обеспечить свое будущее, передает «МедиаПоток».

Исследователи из Университета Отаго рассмотрели наихудший сценарий глобальной катастрофы — возможное наступление ядерной зимы. Они считают, что в таких условиях смогут выжить только пять стран.