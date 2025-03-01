Samsung «втихую» прекратила продажи Galaxy S24 Ultra

Samsung тихо прекратила продажи Galaxy S24 Ultra на своем сайте, пишут западные СМИ, отметив его как «распроданный». Хотя там же Galaxy S24 и S24 Plus отмечены доступными, если открыть страницы каждого смартфона, покажется кнопка «нет в наличии», что говорит о том, что они тоже скоро будут сняты с продажи.

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Однако это не означает, что серия S24 исчезла навсегда. Samsung может вернуть их в рамках своей программы Certified Re-Newed, которая в настоящее время включает старые модели, такие как Galaxy S21, S22 и S23. Если это произойдет, серия S24 может вернуться в виде восстановленных моделей.

На данный момент, если потребуется купить Galaxy S24, нужно обратиться к другим розничным продавцам (в России других вариантов и нет).