Лунный зонд NASA столкнулся с проблемами питания после запуска

Космический аппарат Lunar Trailblazer, запущенный 26 февраля на ракете-носителе SpaceX Falcon 9, столкнулся с проблемами на своем пути к Луне. Зонд, предназначенный для составления карты воды на спутнике воды, включился и отправил данные после запуска. Однако примерно через 12 часов операторы миссии потеряли связь из-за проблем с системой питания. Позже они восстановили связь, но все еще работают над тем, чтобы полностью восстановить контроль и оценить проблему.

© Ferra.ru

Построенный компанией Lockheed Martin, Lunar Trailblazer несет два прибора: Lunar Thermal Mapper (LTM), который измеряет температуру поверхности, и прибор HVM3, который ищет признаки воды на Луне. Поиск воды имеет решающее значение для программы NASA «Артемида», цель которой — обеспечить долгосрочное присутствие человека на Луне.

Другой космический аппарат, запущенный на той же ракете, — зонд Odin компании Astroforge — также столкнулся с проблемами. Созданный для изучения астероида в рамках будущей миссии по добыче полезных ископаемых, Odin до сих пор не отправил сигнал на Землю. Контролеры миссии пытаются выяснить его состояние.