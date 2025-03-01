Нейросеть Маска предсказала судьбу Зеленского

В день приезда украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok, созданную компанией американского предпринимателя Илона Маска xAI, попросили «сгенерировать картинки будущего Зеленского». Предсказанная нейросетью судьба политика попала на видео.

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Отмечается, что после соответствующего запроса выводились изображения с Зеленским в оранжевой робе заключенного. На картинках украинский президент находился в зале суда, а затем — в тюрьме.

Маск одним словом отреагировал на мат Зеленского в адрес вице-президента США

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Общение политиков было напряженным. В частности, Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того прямо ему в лицо.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Зеленского нужно посадить в тюрьму. Он написал, что глава Украины — «самый большой нищий в мире» и «военный преступник».