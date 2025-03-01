Слух: Samsung представит Galaxy S25 Edge 16 апреля
Портал Android Authority рассказал, что, согласно новому отчёту корейского издания Seoul Economic Daily, Samsung планирует выпустить тонкую модель Galaxy S25 Edge 16 апреля.
Вендор не будет проводить полноценное мероприятие, «предпочтя онлайн-презентацию в рамках Unpacked». Телефон будет доступен в светло-голубом, чёрном и серебристом цветах, а продажи ожидаются в мае.
Если верить инсайдерской информации, устройство получит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти, накопитель на 256 ГБ, Bluetooth 5.4 и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Galaxy S25 Edge имеет толщину всего 6,4 мм, 6,7" дисплей, основную камеру с разрешением 200 Мп и дополнительную камеру с разрешением 50 Мп. Цена на устройство, вероятно, будет выше, чем у базового Galaxy S25, но ниже, чем у модели Ultra.
«Предполагаемая дата запуска совпадает с предыдущим комментарием одного из руководителей Samsung, который сказал, что телефон может появиться "примерно в апреле"», — говорят инсайдеры.