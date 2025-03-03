Эксперты протестировали фирменный модем Apple в iPhone 16e

Обзоры нового iPhone 16e, оснащенного разработанным Apple модемом C1, указывают на неожиданно высокие показатели производительности, сопоставимые с модемами Qualcomm Snapdragon. То есть первоначальные опасения о значительном отставании C1 от решений Qualcomm не подтвердились. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на рецензии других СМИ.

© Apple

Хотя C1 не поддерживает сверхбыстрые сети mmWave 5G в США, тесты демонстрируют 5G-скорости, аналогичные Snapdragon X71, используемому в моделях iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Ранние обзоры подчеркивают отсутствие заметной разницы в производительности между C1 и X71. В частности, Эллисон Джонсон из The Verge не зафиксировала существенных различий в ходе тестирования iPhone 16e и стандартного iPhone 16 с модемом Qualcomm в сети Verizon. Аналогичные наблюдения были сделаны Джоном Веласко из Tom's Guide, который в ходе «скоростных тестов» в Нью-Йорке также не обнаружил значительного превосходства модемов Qualcomm.

Некоторые тесты и вовсе показали превосходство C1 над конкурентом. Дейв Ли (YouTube-канал Dave2D) зафиксировал преимущество iPhone 16e в скорости загрузки 5G на 30-40 Мбит/с по сравнению с iPhone 16 Pro Max в сети Bell в Торонто.

Более детальные лабораторные исследования, проведенные китайским каналом Geekerwan, подтвердили паритет между iPhone 16e и iPhone 16.

Apple заявляет, что модем C1 является самым энергоэффективным модемом iPhone на сегодняшний день, утверждая о 25-процентном преимуществе в энергоэффективности по сравнению с модемами Qualcomm. Тесты Geekerwan подтверждают эти данные, зафиксировав среднее энергопотребление iPhone 16e на уровне 0.67 Вт против 0.88 Вт у iPhone 16.