Названа причина проблем в работе банковских приложений

Роскомнадзор назвал причину проблем в работе банковских приложений. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в Роскомнадзоре, причиной сбоев в работе банковских приложений стали неполадки на магистральной сети операторов связи. При этом в ведомстве добавили, что в данный момент число жалоб снижается.

«28 февраля с 15:05 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе сервисов банков ВТБ, Сбербанк, Т-банк», — уточнили в Роскомнадзоре.

Отметим, что неполадки наблюдаются в работе целого ряда сервисов в российском сегменте интернета. Помимо сбоев банковских приложений, российские пользователи жалуются на работу операторов связи «МТС», «Билайн», «Мегафон» и «Теле 2», интернет-провайдера «Ростелеком», а также на неполадки в работе портала «Госуслуги», маркетплейсов Wildberries и Ozon, сайтов «Кинопоиска», ВКонтакте, Rutube, Федеральной налоговой службы, «Почты России», «Авито», сервисов Яндекс и других популярных сайтов в российском сегменте интернета.

В работе Рунета произошел массовый сбой

Кроме того, наблюдаются перебои в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России). Согласно данным «Сбой.рф», наибольшее число жалоб на работу сервиса поступает от пользователей из Москвы (39%), Краснодарского края (9%) и Санкт-Петербурга (7%). При этом, неполадки затронули и работу мобильного приложения на iOS и Android.