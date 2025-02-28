В работе Рунета произошел массовый сбой

В Рунете произошел массовый сбой, следует из данных Downdetector. Пользователи жалуются на работу сервисов банков, операторов связи, маркетплейса Wildberries и «Госуслуг».

Также россияне жалуются на сбои в работе мессенджера WhatsApp. Число жалоб на 19.00 мск достигло четырех тысяч. Основная проблема заключается в том, что пользователям не приходят оповещения. Наибольшее количество жалоб поступило от жителей Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Ставрополья.

Ранее сбой был зафиксирован в работе Системы быстрых платежей (СБП). 14 февраля к 20:52 по московскому времени на это пожаловались 308 человек за час. Всего за сутки на соответствующие неполадки обратили внимание 3194 пользователя.