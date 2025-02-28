В работе WhatsApp в России произошел сбой

Российские пользователи WhatsApp вечером в пятницу, 28 февраля, пожаловались на неполадки в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.РФ».

По информации ресурса, сообщения о сбое у WhatsApp начали поступать после 18 часов мск. Всего было зарегистрировано более тысячи жалоб на неполадки у мессенджера.

Большая часть сообщений о проблемах с WhatsApp поступила из Москвы. Кроме того, с неполадками столкнулись пользователи из Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Свердловской области и других регионов России.