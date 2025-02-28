В Skype подтвердили информацию о прекращении работы

В Skype официально подтвердили информацию о прекращении работы с мая 2025 года. Соответствующее заявление появилось на сайте мессенджера.

Команда Skype поблагодарила своих пользователей за то, что они остаются его частью.

«За прошедшие годы способы общения значительно изменились — обмена сообщениями до видеозвонков. Чтобы оптимизировать наши бесплатные услуги связи для потребителей и легче адаптироваться к потребностям клиентов, в мае 2025 года мы прекратим использование Skype и сосредоточимся на Microsoft Teams — современном центре коммуникаций и совместной работы. Мы понимаем, что перемены могут быть непростыми, и хотим, чтобы вы знали, что мы готовы поддерживать вас на каждом шагу», — говорится в тексте.

В Skype отметили, что Teams Free предлагает многие из тех функций, которые есть в мессенджере, в том числе индивидуальные и групповые звонки, обмен сообщениями и файлами. Также с помощью новой платформы у пользователей появится возможность проведения собраний, управления календарем, создания сообществ и присоединения к ним.

До окончания работы Skype желающие смогут перейти на Teams Free бесплатно с помощью учетных данных мессенджера. Таким образом на платформу будут экспортированы все данные из Skype, в том числе чаты и контакты.