OpenAI оказалась вынуждена обновлять ИИ-модели из-за давления конкурентов

Компания — разработчик чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT OpenAI вынуждена выпускать новые версии ИИ-моделей без значительных улучшений из-за давления конкурентов на рынке. Об этом в компании MTS AI рассказали РИА Новости.

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По данным агентства, ситуация на рынке вынуждает OpenAI вводить обновленные версии больших языковых моделей без существенных улучшений. В частности, такие правила диктуют китайские компании Deepseek и Alibaba с открытыми моделями.

Вместе с тем продукты OpenAI дороже, чем у конкурентов. К тому же, утверждают в MTS AI, OpenAI уделяет мало внимания русскому языку и еще ряду языков, в том числе стран СНГ. Это открывает новые возможности для российских компаний, подчеркнули собеседники агентства. В особенности, это касается разработчиков моделей для бизнеса.

В феврале OpenAI представила новый GPT-4.5. Обновление бота позволяет ему лучше распознавать запросы и более реалистично на них реагировать. Доступ к новой версии получат пользователи ChatGPT Pro и API. Его представят пользователям с целью выявить недочеты.