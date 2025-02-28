Apple введет технологию «возрастного контроля» для защиты данных детей

Apple представила новую систему «возрастного контроля», которая позволит родителям подтверждать возраст ребенка в приложениях без необходимости раскрывать личные данные, такие как дата рождения или документы. Это нововведение появилось на фоне обсуждения в США законопроектов, требующих обязательной проверки возраста пользователей соцсетей и других онлайн-платформ.

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Некоторые штаты, включая Юту и Южную Каролину, рассматривают возможность введения требований для операторов магазинов приложений, таких как Apple и Google, чтобы они проверяли возраст пользователей. Однако в индустрии технологий нет единого мнения о том, кто должен нести ответственность за этот процесс — магазины приложений или сами разработчики.

Некоторые компании выступают за то, чтобы проверку возраста проводили именно магазины приложений. Apple не хочет собирать чувствительные персональные данные всех пользователей ради проверки возраста только в отдельных приложениях.

Новая система «возрастного контроля» предлагает компромиссное решение. Родители смогут вводить возраст ребенка при создании аккаунта, а затем выбирать, делиться ли «возрастной категорией» с разработчиками приложений. При этом точная дата рождения и другие идентификационные данные останутся скрытыми. Родители также получат возможность отключить передачу информации о возрасте.

В Apple подчеркивают, что такая система позволит защитить конфиденциальность детей, сохраняя контроль за их личными данными у родителей и минимизируя объем информации, передаваемой третьим сторонам.