Астроном рассказала, когда в Москве будет виден малый парад планет

Парад планет 28 февраля, основной частью которого станут Венера, Сатурн, Меркурий и Нептун, лучше наблюдать сразу после захода Солнца - после 18:00. Об этом сообщила ТАСС астроном Людмила Кошман, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария.

Явление доступно для наблюдений на всей территории России на чистом небе после заката. Малый парад планет составят Венера, Сатурн, Меркурий и Нептун, расположившиеся близко друг к другу. К ним 28 февраля присоединится Луна. В целом на небосводе в конце февраля - начале марта будут видны семь планет, все они будут находиться по одну сторону от Солнца.

"В Москве начинать наблюдения нужно сразу после захода Солнца, после 18:00 мск. С 18:00 до 19:00 можно попытаться отыскать Сатурн, он будет очень низко у горизонта. В 19:30 скроется Меркурий, а в 20:00 - Нептун. В 21:30 небосвод покинет Венера. Именно эти четыре планеты составляют малый парад планет. Остальные - Марс, Юпитер и Уран будут находиться над горизонтом всю ночь", - отметила она.

Самыми яркими участниками этого события в конце февраля - начале марта станут Венера, Юпитер и Марс, они будут видны невооруженным глазом. Сатурн и Меркурий с трудом можно отыскать на закате низко у западного горизонта при ясной погоде и открытом юго-западном горизонте. Нептун и Уран видны только в телескоп над западным и юго-западным горизонтами соответственно.

Семь планет будут видны на небе до середины марта. С каждым днем четыре основных участника малого парада (Венера, Сатурн, Меркурий и Нептун) будут подходить все ближе к светилу, поэтому россиянам лучше поторопиться найти их на небе, предупредила астроном. Во второй половине первого весеннего месяца они по очереди пройдут соединение с Солнцем.

Условия, при которых на небе одновременно видны все семь планет Солнечной системы, создаются довольно редко. К примеру, к следующий раз шесть планет соберутся на небосводе только в августе 2025 года, уточнила Кошман.