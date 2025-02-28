Астроном рассказала, когда в Москве 28 февраля будет виден малый парад планет

Парад планет 28 февраля, основной частью которого станут Венера, Сатурн, Меркурий и Нептун, лучше наблюдать сразу после захода Солнца - после 18:00. Об этом сообщила ТАСС астроном Людмила Кошман, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария.

Астроном рассказала, когда в Москве будет виден малый парад планет
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Явление доступно для наблюдений на всей территории России на чистом небе после заката. Малый парад планет составят Венера, Сатурн, Меркурий и Нептун, расположившиеся близко друг к другу. К ним 28 февраля присоединится Луна. В целом на небосводе в конце февраля - начале марта будут видны семь планет, все они будут находиться по одну сторону от Солнца.

Москве начинать наблюдения нужно сразу после захода Солнца, после 18:00 мск. С 18:00 до 19:00 можно попытаться отыскать Сатурн, он будет очень низко у горизонта. В 19:30 скроется Меркурий, а в 20:00 - Нептун. В 21:30 небосвод покинет Венера. Именно эти четыре планеты составляют малый парад планет. Остальные - Марс, Юпитер и Уран будут находиться над горизонтом всю ночь", - отметила она.

Самыми яркими участниками этого события в конце февраля - начале марта станут Венера, Юпитер и Марс, они будут видны невооруженным глазом. Сатурн и Меркурий с трудом можно отыскать на закате низко у западного горизонта при ясной погоде и открытом юго-западном горизонте. Нептун и Уран видны только в телескоп над западным и юго-западным горизонтами соответственно.

Семь планет будут видны на небе до середины марта. С каждым днем четыре основных участника малого парада (Венера, Сатурн, Меркурий и Нептун) будут подходить все ближе к светилу, поэтому россиянам лучше поторопиться найти их на небе, предупредила астроном. Во второй половине первого весеннего месяца они по очереди пройдут соединение с Солнцем.

Условия, при которых на небе одновременно видны все семь планет Солнечной системы, создаются довольно редко. К примеру, к следующий раз шесть планет соберутся на небосводе только в августе 2025 года, уточнила Кошман.

Наука и техника
Людмила Кошман
Москва