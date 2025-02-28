Пользователи пожаловались на зависания проводника в Windows 11

Компания Microsoft признала, что проводник в Windows 11 может работать медленнее при использовании кнопок в горизонтальной панели в верхней части окна приложения даже на мощных компьютерах. Об этом сообщает портал «Хабр».

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Отмечается, что попытка решить эту проблему была предпринята с выпуском обновления Windows 11 Build 22635.4950 (KB5052078), которое немного улучшило работу проводника, но баги все же остались. В Feedback Hub уже поступили сотни сообщений от пользователей, описывающих различные проблемы с проводником, в основном связанные с медленным открытием. Кроме того, пользователи выразили недовольство современными элементами дизайна, такими как верхняя панель.

У некоторых пользователей проводник загружается примерно через 10 секунд после открытия. Сначала на боковой панели отображается только раздел «Этот компьютер», затем появляется символ лупы, а процесс загрузки остальной боковой панели занимает около 8 секунд.

Один из пользователей отметил, что это происходит каждый раз при открытии окна проводника, даже если это происходит в другом приложении, например, при открытии нового файла в Word: сначала не отображается OneDrive, а курсор мыши указывает на загрузку.

Другой пользователь написал, что проводник в Windows 11 — самый медленный за все время его использования Windows с начала 90-х. Он выразил разочарование по поводу медленной работы проводника, отметив, что открытие новых вкладок или окон не ускоряется, и что системные характеристики не влияют на это.

Microsoft заявила, что работает над исправлением проблемы, из-за которой проводник медленно закрывается у некоторых участников программы Insider при использовании кнопки крестика, и что это также может влиять на другие кнопки заголовка.

Компания уже выпустила обновление KB5052093 для Windows 11 версии 24H2, которое повышает производительность проводника и вводит возможность отложить или отключить напоминание «Начать резервное копирование» в адресной строке Feedback Hub.