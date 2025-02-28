Дуров раскроет дату регистрации всех пользователей Telegram

Telegram начнет показывать подробную информацию о пользователе, начавшем новый диалог. Об этом сообщает канал Telegram Info.

© Газета.Ru

Нововведение было обнаружено в бета-версии Telegram для Android под номером 11.8, которое теперь показывает страну выдачи номера телефона, месяц и год регистрации, количество и список общих групп, а также статус верификации.

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал внедрение этой функции еще в июле 2024 года.

Предполагается, что данное нововведение преследует две цели: борьба с мошенниками, выдающими себя за других людей, и повышение удобства использования сервиса.

Так как эта функция пока что работает только в бета-версии, она может измениться к моменту официального релиза, но обычно в публичных бета-версиях Telegram тестирует уже готовые решения.

В феврале пользователи бета-версии Telegram также обнаружили, что в мессенджере тестируется функция «Платные сообщения». С ее появлением появится возможность самостоятельно регулировать количество звезд, необходимых для отправки сообщений в чатах или личной переписке.