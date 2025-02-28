Биологи обнаружили, что бамбук «программирует» генетику панд

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Veterinary Science, выявило, что микроРНК (miRNA) из бамбука, который составляет основную диету гигантских панд, может влиять на их генетический код и поведение.

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МикроРНК — это маленькие фрагменты генетического материала, которые регулируют активность генов в клетках. Исследователи обнаружили, что в крови панд присутствуют 57 таких молекул, вероятно, полученных из их пищи. Эти miRNA влияют на гены, связанные с восприятием вкуса и запаха, пищеварением и дофаминовыми путями, которые отвечают за ощущения удовольствия. Это открытие может объяснить, почему панды предпочитают бамбук и лучше приспособлены к жизни на такой диете.

«Наше исследование показало, что бамбук, которым питаются гигантские панды, влияет на их пищевые привычки. Благодаря особым молекулам панды смогли приспособиться к растительной диете, хотя изначально были хищниками», — заявил Фенг Ли, соавтор исследования.

Кроме того, miRNA влияют на способность панд извлекать больше калорий из бедного питательными веществами бамбука, улучшая их пищеварение.

«Бамбуковые miRNA — это не просто остатки пищи, а активные молекулы, которые помогают гигантским пандам адаптироваться к их необычному рациону. Их свойства могут быть полезны и в медицине, например, для лечения воспалений и нарушений обмена веществ», — отметил Фенг ли.

Это открытие поможет в обнаружении новых способов лечения заболеваний у животных и людей. Например, miRNA из пищи, которую мы едим (злаки, бобовые,овощи) могут регулировать иммунную активность и улучшать устойчивость к болезням.