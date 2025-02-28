Ученые испугались, что могут не успеть спасти Землю

Палеонтологи в Китае обнаружили нетронутый биом, чей возраст составляет 250 млн лет, что может изменить понимание экологических катастроф и восстановления Земли, пишет «Свободная пресса». Ученые выяснили, что в течение 500 млн лет планета пережила пять массовых вымираний, но новое исследование показало, как быстро может восстанавливаться жизнь.

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Самым разрушительным вымиранием считается пермско-триасовое. Тогда с лица Земли исчезло около 80% морских видов. Однако 10 лет назад китайские ученые обнаружили в сланцевых отложениях уникальный биом Гуйян, который пережил эту катастрофу. В нем нашли останки более десятка древних морских животных, таких как рыбы, моллюски, губки, аммониты и другие организмы.

Исследователи выяснили, что жизнь восстанавливается быстрее, чем считалось в прошлом — меньше чем за миллион лет. Открытие говорит о том, что даже после масштабных катастроф экосистемы могут возродиться.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт раскрыл, что признаки внеземной жизни нужно искать на спутниках Юпитера. По его словам, на одном из них — Европе — удалось обнаружить последние океаны, температура которых считается приемлемой для зарождения жизни.