Космонавт Артемьев заявил о планах совместной работы с Индией на Луне

Россия намерена развивать сотрудничество с Индией в области космоса, включая совместную работу на будущей лунной базе и участие в миссиях на Марс, заявил российский космонавт Олег Артемьев на проходящем в столице Индии форуме по глобальному развитию NXT Conclave 2025.

Артемьев отметил, что Россия и Индия могут совместно работать на лунной базе и участвовать в полетах к Марсу в будущем освоении Солнечной системы, передает РИА «Новости».

По его словам, Индия может внести значительный вклад в космическое сотрудничество, особенно в области микроэлектроники и программирования. Россия, в свою очередь, готова предложить свои технологии для полетов в космос.

Космонавт отметил, что сотрудничество между Россией и Индией основывается на общих миролюбивых и дружелюбных ценностях. Обе страны ценят семейные узы, что позволяет им находиться в крепком союзе. Он выразил уверенность в том, что все проекты в космосе Россия и Индия будут осуществлять совместно.

Ранее Индия предложила создать консорциум космических исследований в рамках БРИКС, что должно усилить сотрудничество стран-участниц в космической сфере.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Нарендра Моди определили планы развития по разным направлениям, включая мирный атом, космос, образование, науку, культуру, туризм и военную отрасль.