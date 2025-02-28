Tecno представит ультратонкий смартфон с батареей емкостью 5200 мАч

На выставке MWC 2025 в Барселоне Tecno представит концепт нового смартфона SPARK Slim, который станет одним из самых тонких устройств с аккумулятором 5200 мАч. Толщина гаджета составит всего 5,75 мм.

© Tecno

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Яркость экрана достигает 4500 нит. Устройство выполнено в цельнометаллическом корпусе из переработанного алюминия с рамой из нержавеющей стали.

Новинка оснащена системой из двух основных камер с разрешением 50 Мп каждая, между которыми расположена интерактивная световая полоса. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера 13 Мп.

Производительность устройства обеспечивается восьмиядерным процессором, а аккумулятор 5200 мАч толщиной всего 4,04 мм поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Это позволяет использовать смартфон в течение дня без дополнительной подзарядки.